Мир 19 ноября 2022, 13:10 НАТО назвал небезопасными маневры российских самолетов на Балтике

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НАТО сообщил, что российские самолеты пролетели в опасной близости от зоны учений альянса в Балтийском море. Происшествие якобы случилось 17 ноября.

По данным организации, два российских истребителя «совершили небезопасный и непрофессиональный подход» около морской группы, которая проводила учения. Самолеты пролетели примерно в 100 метрах над натовскими кораблями, говорится в пресс-релизе альянса.

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«НАТО сочло взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне», — уточняется в сообщении.

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Альянс добавил, что это могло привести к несчастному случаю и что в следующий раз он будет «соответствующим образом реагировать на любое вмешательство в законную деятельность в этом районе».

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы», — заключила организация.