НАТО нарастил силы в боевой готовности

Число сил НАТО в состоянии высокой боевой готовности достигло 42 тысяч. В их числе 120 самолетов и более 20 кораблей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс. Его словам привел ТАСС.

«Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тысяч человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей», — сказал он.

Он также добавил, что вклад США в коллективную оборону составляет более 100 тысяч военнослужащих.

«Мы также возобновили подготовку наших украинских партнеров. Если говорить в целом, то решимость и единство НАТО никогда еще не были так велики», — подчеркнул американский генерал.

По словам Уолтерса, страны НАТО также намерены применять концепцию всеобъемлющего сдерживания, в том числе на Балтике и в районе Черного моря.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва, Эстония и Польша просят Североатлантический альянс увеличить военный контингент на территории их стран, якобы опасаясь угрозы со стороны России. Однако ряд других государств — членов НАТО не поддержали этот шаг.