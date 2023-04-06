Важное 06 апреля 2023, 15:21 НАТО наращивает силы у границ с Россией и Белоруссией — Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко: НАТО наращивает силы у границ с республикой и РФ Unsplash

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Североатлантический альянс наращивает силы и средства у границ Белоруссии и России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом написал ТАСС.

Лукашенко указал, что после неудачных попыток экономической блокады Запад начал действовать по-другому.

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«Не получилось экономически — начали целенаправленно давить в военном отношении: наращивать силы и средства НАТО у границ Белоруссии и России», — заметил он.

По словам Александра Лукашенко, идея экономической блокады была изначально обречена на неудачу, потому что «экономика в принципе самодостаточна».

Сейчас НАТО «особенно волнует» Калининградская область, подчеркнул белорусский лидер.

В целом Запад усиливает «риторику глобального вооруженного конфликта», резюмировал он.

Накануне во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле Лукашенко констатировал, что и Россия, и Белоруссия выдержат экономическое давление Запада. Он добавил, что санкции даже повлияли на них положительно: страны разворачиваются к импортозамещению.