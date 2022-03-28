НАТО направил военную технику в Эстонию

Корабли стран НАТО перевезли военную технику и снаряжение в Эстонию для того, чтобы увеличить запасы боевой группы блока под руководством Великобритании. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу британского Минобороны.

«Суда Королевского флота присоединились к кораблям, самолетам и военным шести государств объединенных экспедиционных сил», — заявили в ведомстве.

Таким образом страны планируют обезопасить себя в рамках акватории Балтийского моря. Также военные уже успели провести учения с использованием нового вооружения.