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    28 марта 2022, 13:20

    НАТО направил военную технику в Эстонию

    Арина Бобкова

    Корабли стран НАТО перевезли военную технику и снаряжение в Эстонию для того, чтобы увеличить запасы боевой группы блока под руководством Великобритании. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу британского Минобороны.

    «Суда Королевского флота присоединились к кораблям, самолетам и военным шести государств объединенных экспедиционных сил», — заявили в ведомстве.

    Таким образом страны планируют обезопасить себя в рамках акватории Балтийского моря. Также военные уже успели провести учения с использованием нового вооружения.