НАТО намерено нарастить военное присутствие в Черном море

Отмечается, что британские журналисты предостерегали военных от многочисленных провокаций в российских водах, которые могут обернуться тяжелыми последствиями вплоть до вооруженного конфликта. В частности, имеется в виду заход американского эсминца «Дональд Кук» в Черное море 23 ноября, а также нарушение границы РФ миноносцем «Джон Маккейн» сутки спустя.