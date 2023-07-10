10 июля 2023, 09:17
НАТО на саммите в Вильнюсе объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины
FT: НАТО объявит о создании структуры по военной и финансовой поддержке Украины
Страны, входящие в Североатлантический альянс, на июльском саммите в Вильнюсе планируют объявить о создании многопрофильной структуры по поддержке Украины. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о масштабном соглашении на саммите», — указано в статье.
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По информации издания, соглашение позволит создать многостороннюю структуру, члены которой смогут брать двусторонние обязанности по военной и финансовой помощи киевскому режиму. Кроме того, альянс разработает меры, призванные помочь Украине достичь стандартов НАТО, и объявит о начале обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.
Ранее входящие в НАТО страны согласовали единую позицию по будущему вступлению Украины в альянс. Объявить о ней планируется на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Между тем президент США Джо Байден называл решение вопроса о вступлении Украины в НАТО преждевременным. Он также заявил о готовности предоставить стране гарантии безопасности на промежуточный период.
Германия
США
Великобритания
НАТО
Украина
Франция
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