Мир 10 июля 2023, 09:17 НАТО на саммите в Вильнюсе объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины FT: НАТО объявит о создании структуры по военной и финансовой поддержке Украины РИА «Новости»

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Страны, входящие в Североатлантический альянс, на июльском саммите в Вильнюсе планируют объявить о создании многопрофильной структуры по поддержке Украины. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о масштабном соглашении на саммите», — указано в статье.

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По информации издания, соглашение позволит создать многостороннюю структуру, члены которой смогут брать двусторонние обязанности по военной и финансовой помощи киевскому режиму. Кроме того, альянс разработает меры, призванные помочь Украине достичь стандартов НАТО, и объявит о начале обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.

Ранее входящие в НАТО страны согласовали единую позицию по будущему вступлению Украины в альянс. Объявить о ней планируется на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Между тем президент США Джо Байден называл решение вопроса о вступлении Украины в НАТО преждевременным. Он также заявил о готовности предоставить стране гарантии безопасности на промежуточный период.