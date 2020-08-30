Генштаб Белоруссии сообщил об усилении НАТО на границе
Европейские соседи Белоруссии укрепляют свой военный потенциал, а также усиливают разведывательную деятельность против республики. Об этом в эфире ОНТ заявил начальник главного управления Генштаба белорусской армии Руслан Косыгин.
По словам Косыгина, сейчас в соседних странах усилено передовое военное присутствие в рамках мероприятий НАТО «Атлантическая решимость». В частности, в странах Балтии действует «Балтийская воздушная полиция» — миссия Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства.
На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техникиРуслан Косыгинначальник главного управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии
Белорусские власти неоднократно обвиняли в руководстве протестами соседние страны — от Польши и стран Балтии до России. В ЕС призывают Минск к диалогу с населением для разрешения политического кризиса.