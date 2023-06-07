Мир 07 июня 2023, 02:13 НАТО лишился бронетранспортера на международных учениях в Румынии — СМИ Defence Romania: бронетранспортер Piranha 3 затонул во время учений НАТО Википедия

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Бронетранспортер Piranha 3 пошел ко дну в ходе учений НАТО «Saber Guardian 23». Это произошло во время планового пересечения русла реки Борча, сообщил портал Defence Romania.

«Инцидент на военных учениях „Saber Guardian 23“, организованных под эгидой НАТО в Румынии. Бронетранспортер Piranha 3 затонул, когда военные пытались пересечь рукав Борча», — сказано в статье портала.

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При этом не уточняется, была ли это ошибка военных, управляющих бронетранспортером, или потеря бронетранспортера произошла из-за технической проблемы.

Масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23» начались в Румынии 29 мая и должны завершиться 9 июня. В них участвуют около 10 тысяч военных из 13 стран, а также 1700 единиц техники.

В тренировки «Saber Guardian 23» вошли наземные движения в тактических рамках, форсирование водных объектов и тактические учения с боевыми стрельбами. Также участники учений используют техники всех войск, проводят прыжки с парашютом и отрабатывается медицинская эвакуация.