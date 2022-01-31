НАТО изучит влияние государств на Арктику

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) ищет специалистов, которые изучат попытки разных государств оказать влияние в Арктике. Об этом написал RT.

Нанятые специалисты должны будут проанализировать попытки разных стран оказать влияние в регионе за последние 10 лет, а также официальную риторику, которую транслируют Китай, страны — члены НАТО и страны — члена Арктического совета (который с 2021 по 2023 год возглавляет Россия).