НАТО исправил ошибку в названии Азовского моря

Ошибку в публикации исправили утром 19 сентября.

«Недавние события в Персидском заливе и Азовском море продемонстрировали необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины», — так выглядит откорректированный текст статьи.

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Ранее НАТО опубликовал статью, рассказывающую об эксперте по морской безопасности. Она посвящена мерам обеспечения свободы судоходства. Автор материала сделал отсылку на «недавние события в Персидском заливе и море Азимова». При этом в тексте не было пояснений, где находится «море Азимова», и что за события там происходили.

В публикации НАТО описываются события 25 ноября 2018 года. Тогда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» зашли в Керченский пролив, нарушив государственную российскую границу. Несколько часов экипаж совершал опасные маневры и не подчинялся требованиям пограничников. В итоге Россия взяла под стражу 24 военных.