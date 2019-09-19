  • НАТО исправил ошибку в названии Азовского моря

    19 сентября 2019, 13:00

    Алена Макаренко

    НАТО исправил ошибку в статье, в которой говорилось о «море Азимова». Оказалось, что речь шла об Азовском море. Материал опубликован на сайте организации, сообщила газета «Взгляд».
    НАТО исправил ошибку в названии Азовского моря

    Ошибку в публикации исправили утром 19 сентября.

    «Недавние события в Персидском заливе и Азовском море продемонстрировали необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины», — так выглядит откорректированный текст статьи.

    Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией

    Подробнее

    Ранее НАТО опубликовал статью, рассказывающую об эксперте по морской безопасности. Она посвящена мерам обеспечения свободы судоходства. Автор материала сделал отсылку на «недавние события в Персидском заливе и море Азимова». При этом в тексте не было пояснений, где находится «море Азимова», и что за события там происходили.

    В публикации НАТО описываются события 25 ноября 2018 года. Тогда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» зашли в Керченский пролив, нарушив государственную российскую границу. Несколько часов экипаж совершал опасные маневры и не подчинялся требованиям пограничников. В итоге Россия взяла под стражу 24 военных.