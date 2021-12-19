Североатлантический альянс использует Украину в качестве плацдарма против России. С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Мы видим, что Украина используется сейчас Североатлантическим альянсом для создания определенного плацдарма против России, мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает», — сказал министр в интервью RT Arabic.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что необходимо как можно скорее начать переговоры для определения четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 15 декабря провел встречу с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. Он передал американской стороне договор и соглашение, в которых были прописаны идеи России о гарантиях безопасности. Как заявили в Кремле, Россия готова незамедлительно преступить к переговорам по составленным документам. При этом Рябков подчеркивал, что игнорирование бумаг со стороны НАТО и США может обернуться новым витком конфронтации.