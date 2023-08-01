Мир 01 августа 2023, 17:33 НАТО и США уличили в желании уничтожить Россию Президент Никарагуа Ортега заявил, что НАТО и США полны решимости уничтожить Россию РИА «Новости»

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США и НАТО плотно вошли в конфликт на Украине и преисполнились решимости уничтожить Россию. Об этом на церемонии празднования 44-й годовщины основания воздушных сил Никарагуа заявил президент страны Даниэль Ортега, его слова привело РИА «Новости».

«Мы находимся перед лицом мирового конфликта, в котором НАТО во главе с США собрались победить Россию. Это война империалистов, которые намерены уничтожить Россию, чтобы стать полноценными хозяевами планеты», — сказал он.

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Ортега отметил, что украинский кризис истощает социальную стабильность и экономику в странах Европы.

«Кроме мира, нет другой альтернативы выхода из конфликта. Россия не стремится оккупировать Украину, поэтому НАТО нужно уйти и позволить достигнуть сторонам соглашения о мире», — добавил президент Никарагуа.

В российском МИД отмечали, что Украина полностью отвергла предложения посредничества с РФ, зациклившись на ультиматумах.