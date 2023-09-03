Мир 03 сентября 2023, 10:23 НАТО грозит крах. В США спрогнозировали распад альянса к 2025 году The Atlantic: НАТО может грозить распад из-за Украины и сближения США с Россией РИА «Новости»

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Конфликт на Украине и вероятное сближение США с президентом России Владимиром Путиным могут привести к том, что НАТО распадется к 2025 году. Такой прогноз опубликовало издание The Atlantic.

Автор материала выразил уверенность, что непосредственным катализатором краха станет украинский конфликт. Это, по его словам, приведет к расколу Североатлантического альянса.

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«Европейские государства не готовы к такому развитию событий», — подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США очень различаются. Поэтому, по его мнению, в случае прихода к власти Дональда Трампа европейцам следует готовиться к самостоятельной политике.

«Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту», — указал журналист.

При этом, подчеркнул автор статьи, если Соединенные Штаты перестанут финансировать Украину, Европа не сможет компенсировать потерю помощи.

По его словам, лидерам европейских стран стоит подумать о том, как вести себя в будущем, если Белый дом разрушит НАТО и будет стремиться к сближению с президентом России Владимиром Путиным.