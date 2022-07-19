НАТО готовился к нападению на Россию, но специальная операция спутала все планы альянса. Такое заявление сделал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране.

По его словам, НАТО в качестве предлога для нападения мог выбрать Крым, который вошел в состав России.

«Если дорога для НАТО открыта, то он не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — привело слова Хаменеи агентство IRNA.

Духовный лидер Ирана подчеркнул, что страны Запада не заинтересованы в сильной и независимой России, поэтому они пойдут на все, чтобы не допустить ее развития.

По словам Хаменеи, России и Ирану необходимо нарастить сотрудничество, отвечающее интересам двух стран, особенно в связи с западными санкциями.

Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите стран — гарантов Сирийского урегулирования. Переговоры лидеров России, Турции и Ирана начались вечером 19 июля.