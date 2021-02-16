Североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к столкновению с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Если они (Россия — прим. ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — приводит El Mundo слова Столтенберга.

Он отметил, что с нашей страной необходимо вести диалог с позиции силы, однако НАТО должен поддерживать отношения с Москвой из-за риска гонки вооружений.

Накануне Столтенберг в преддверии встречи министров обороны стран альянса заявил, что собирается предложить увеличить финансирование для усиления деятельности НАТО у границ с Россией. По его словам, увеличение совместных расходов продемонстрирует готовность западных государств защищать друг друга.

Издание «ВКС. Теория и практика» сообщило, что встречный и упреждающий удар с применением Воздушно-космических сил защитит Россию от возможной комплексной операции НАТО. Военные ученые подчеркнули, что такие действия нанесут альянсу «ощутимый ущерб уже на начальном этапе агрессии».