Власти Финляндии и Швеции объявили, что летом начнут процедуру включения стран в состав НАТО. Такой шаг лишит скандинавские страны части суверенитета и позволит Северо-атлантическому альянсу продолжить свои расширение и активность на территории Европы. Об этом заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин. Далее — прямая речь собеседника «360».

НАТО не смогло принять Украину и Грузию в свои ряды, но ему надо расширяться, увеличивать свою активность, поэтому они нажимают на Швецию и Финляндию. Эти страны давно сотрудничают с альянсом, проводят совместные учения и операции, поэтому примут их достаточно быстро. После принятия заявки пройдет заседание НАТО и обе страны вступят в эту организацию, которую называют оборонительной, но на деле — ведущей агрессивную политику.

Самому НАТО Финляндия и Швеция может и не особо нужны, но ими начнет пользоваться Вашингтон, который использует альянс в качестве инструмента для управления. Я иногда называю НАТО ошейником Европы.

Все государства, которые вступают в альянс, подписывают договор, по которому передают объединению часть своего суверенитета. И уже потом США через НАТО принимают за них решения: воевать или нет, расширяться или нет, как вести себя в тех или иных случаях.

Яркий пример — ситуация с Германией, давним членом альянса. Когда американцы потребовали отказаться от газопровода «Северный поток — 2», Берлин подчинился. Хотя половину стоимости работ оплатили немецкие бизнесмены. То есть, их деньги просто утопили в Балтийском море.

НАТО приказал, а Евросоюз поддержал. До последнего времени оба эти объединения можно было рассматривать как единую организацию, за редким исключением. Финляндия входит в состав Евросоюза, но не состояла в НАТО, а Турция, наоборот, — была членом альянса, но не Евросоюза. Когда Швеция и Финляндия окончательно войдут в состав НАТО, то там окажется почти весь Евросоюз, которым Вашингтон будет управлять через штаб-квартиру в Брюсселе.