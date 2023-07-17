Мир 17 июля 2023, 02:57 НАТО допустил три роковые ошибки в вопросе Украины CGTN: нежелание НАТО смягчить реальные опасения России стало роковой ошибкой блока U.S. Air Force

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Отказавшись услышать и смягчить реальные опасения России в сфере безопасности, НАТО совершил критическую ошибку. Такое мнение высказал обозреватель CGTN Бобби Надери.

По мнению журналиста, это одна из самых больших ошибок альянса, но есть и другие.

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«Еще одной грубой промашкой НАТО стала поспешная помощь Украине, оказанная после протестов на Майдане в 2014 году. Представители блока поторопились, не изучив сложную внутреннюю динамику», — написал автор статьи

Еще один промах Североатлантического альянса заключается в том, что НАТО был недальновиден и не смог просчитать последствия своих действий на Украине во имя «победы», заключил Надери.

По его мнению, именно эти просчеты и стали причиной того, что конфликт так сильно затянулся.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как одной фразой закончит боевые действия на Украине, если снова окажется в кресле главы государства. Он планирует просто сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот «должен заключить соглашение».