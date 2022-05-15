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    15 мая 2022, 16:07

    Глава МИД Великобритании заявила, что НАТО должен стать глобальным

    Глава МИД Великобритании Трасс выступила за глобальный характер НАТО

    Ольга Назаркина

    НАТО должен приобрести глобальный характер, чтобы альянс смог следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе. С таким предложением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече глав МИД стран НАТО в Берлине.

    Она отметила, что альянс тесно работает с Украиной, Польшей и другими странами, чтобы украинская армия имела вооружение по стандартам НАТО, написал ТАСС.

    Министр добавила, что Великобритания решительно поддерживает вступление в альянс Финляндии и Швеции.

    «Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальности НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавила она.

    Ранее Трасс уже заявляла, что Великобритания в целом отказывается от «порочного выбора» между евроатлантической и индо-тихоокеанской системой безопасности в пользу «глобального НАТО». Тогда она заявила, что Тайвань тоже должен находиться под защитой НАТО, написал «Коммерсант».