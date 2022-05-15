Глава МИД Великобритании заявила, что НАТО должен стать глобальным

НАТО должен приобрести глобальный характер, чтобы альянс смог следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе. С таким предложением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече глав МИД стран НАТО в Берлине.

Она отметила, что альянс тесно работает с Украиной, Польшей и другими странами, чтобы украинская армия имела вооружение по стандартам НАТО, написал ТАСС.

Министр добавила, что Великобритания решительно поддерживает вступление в альянс Финляндии и Швеции.

«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальности НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавила она.

Ранее Трасс уже заявляла, что Великобритания в целом отказывается от «порочного выбора» между евроатлантической и индо-тихоокеанской системой безопасности в пользу «глобального НАТО». Тогда она заявила, что Тайвань тоже должен находиться под защитой НАТО, написал «Коммерсант».