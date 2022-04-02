НАТО до конца мая создаст боевые группы на восточном фланге

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что НАТО создаст боевые группы на восточном фланге. Это произойдет в странах «от Балтийского до Черного моря» до конца мая. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Цорн уточнил, что в альянсе не видят никаких признаков готовящегося нападения России на страны НАТО. Он отметил, что сейчас есть время, чтобы укрепить восточный фланг.

«К концу мая мы создадим необходимые боевые группы во всех государствах от Балтийского до Черного моря», — подчеркнул Цорн.

Он добавил, что сейчас главная задача НАТО — модернизация.

На экстренном саммите альянса ранее решили создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы на территории Европы. Германия к 2025 году планирует подготовить полностью боеспособную дивизию примерно в 15 тысяч человек. В заявлении альянса уточняется, что эти меры «остаются превентивными, пропорциональными и не направлены на эскалацию кризиса».