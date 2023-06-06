Мир 06 июня 2023, 08:19 НАТО для решения украинского вопроса потребовался сигнал от России Премьер Дании Фредериксен: НАТО нужен сигнал о готовности России к переговорам по Украине РИА «Новости»

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Страны НАТО готовы к переговорам по Украине, но для этого им нужен сигнал от России. При этом они не станут ничего делать без участия самого киевского режима, заявила журналистам после встречи с президентом США Джо Байденом премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Я думаю, что все мы очень заинтересованы в мире, но для танго необходимы двое. Нам все еще нужен сигнал со стороны России», — сказала она.

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Метте Фредериксен уточнила, что без участия украинского правительства никто из союзников не станет работать над урегулированием конфликта.

Встреча премьер-министра и американского президента прошла 5 июня в Овальном кабинете Белого дома. Приветствуя гостью, Джо Байден назвал Данию одним из самых больших друзей Штатов. Они обсудили ситуацию на Украине, трансатлантическую безопасность и двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

СМИ назвали Метте Фредериксен одним из кандидатов на после генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга осенью 2023 года. После встречи с Джо Байденом она заявила, что не собирается баллотироваться на этот пост. Вслед за премьером Дании в США прилетит ее коллега из Великобритании Риши Сунак, задача которого продвинуть своего кандидата — министра обороны Бена Уоллеса.