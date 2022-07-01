НАТО занимается демонизацией России, поскольку не может существовать без противника, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко во время дискуссии в международном клубе «Валдай». Об этом написал ТАСС.

«Выяснилось, что НАТО не может жить без противника. Это как рыба, выброшенная на лед. Именно поэтому была придумана демонизация России», — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что России «приписывают планы, которых не существует в природе». Грушко отметил, что Североатлантический альянс приложил все усилия к тому, чтобы сделать невозможной коммуникацию какую-либо с Россией. В частности, сделал невозможной работу дипломатов страны в Брюсселе.

Текущая политика Альянса не предполагает «содержательного диалога» с Россией, хотя теоретически она к нему готова, заметил Александр Грушко.

«Если мы увидим реальные шаги стран НАТО в направлении деэскалации, тогда можно будет подумать о том, где и как с ними поговорить о том, что делать дальше. Пока этого нет», — считает замминистра.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО ищет внешнего врага, чтобы оправдать само свое существование.