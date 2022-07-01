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    01 июля 2022, 18:58

    НАТО демонизировал Россию, потому что не может жить без противника — МИД РФ

    Замглавы МИД Грушко: НАТО демонизировал Россию, потому что не может жить без противника

    Оксана Кириллова

    НАТО занимается демонизацией России, поскольку не может существовать без противника, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко во время дискуссии в международном клубе «Валдай». Об этом написал ТАСС.

    НАТО демонизировал Россию, потому что не может жить без противника — МИД РФ

    «Выяснилось, что НАТО не может жить без противника. Это как рыба, выброшенная на лед. Именно поэтому была придумана демонизация России», — подчеркнул замминистра.

    Он добавил, что России «приписывают планы, которых не существует в природе». Грушко отметил, что Североатлантический альянс приложил все усилия к тому, чтобы сделать невозможной коммуникацию какую-либо с Россией. В частности, сделал невозможной работу дипломатов страны в Брюсселе.

    Текущая политика Альянса не предполагает «содержательного диалога» с Россией, хотя теоретически она к нему готова, заметил Александр Грушко.

    «Если мы увидим реальные шаги стран НАТО в направлении деэскалации, тогда можно будет подумать о том, где и как с ними поговорить о том, что делать дальше. Пока этого нет», — считает замминистра.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО ищет внешнего врага, чтобы оправдать само свое существование.