Мир 10 июля 2023, 11:26 НАТО даст Украине гарантии безопасности или будет помогать по израильской модели FT: в НАТО предложили Украине гарантии безопасности или израильскую модель отношений РИА «Новости»

Читать 360tv в

В НАТО обдумывают два варианта выстраивания отношений с Украиной: либо альянс даст стране гарантии безопасности, либо будет помогать по модели Израиля. Об этом написала газета Financial Times.

«Сейчас стоит выбор для членов НАТО по Украине между моделью Израиля, которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, и моделью, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются», — заявил собеседник.

Реклама

Как написал RT, некоторые страны альянса уже беспокоятся из-за сумм, которые, возможно, придется потратить при выполнении обязательств в условиях инфляции.

Саммит стран военно-политического блока пройдет в столице Литвы 11–12 июля. На полях будет присутствовать Украина, члены НАТО пока не смогли договориться о вступлении страны в альянс.

Сейчас Украина не соответствует невоенным требованиям НАТО, писали «Известия». Тем не менее в Вильнюсе будет создан совет Украина — НАТО, который планируют собирать четыре раза в год.

Ранее Украине предрекли революцию в случае провала со вступлением в НАТО. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посоветовали начать переговоры о прекращении огня.