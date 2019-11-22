НАТО через Италию направила беспилотники в Ливию

Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила второй беспилотник американского производства MQ-1 Predator к югу от Триполи в ночь на 22 ноября. По предварительным данным, летательный аппарат запустили ВВС Италии.

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Италия входит в состав НАТО, напомнил член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. А БПЛА MQ1 Predator используют военные сразу нескольких стран из Североатлантического Альянса. А это может говорить о вмешательстве НАТО во внутренние дела Ливии.

«Конечно, это не само правительство Италии вмешивается в Ливию, а НАТО со стороны стран Альянса, так как напрямую и в открытую действовать пока не может», — отметил собеседник агентства.

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Альянс пытался прибегнуть к подобной политике и в Сирии, но там Россия не дала им развернуться, добавил Перенджиев. А в Ливии они увидели «зеленый свет», отметила «Политика Сегодня».

Италия находится в Ливии уже не первый год, отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Войска страны концентрируются в основном в районе Мисураты и аэропорта Мисураты. Бойцы помогают войскам ПНС, делятся с ними вооружением, наемниками и разведывательной информацией.

«То, что их начали называть, говорит о том, что за последнее время у войск Хафтара произошло усиление ПВО — это, очевидно, сказалось на контроле воздушного пространства в районе линии фронта», — отметил Рожин.

По его мнению, Италия уже сделала определенный вывод и впредь будет осторожнее.