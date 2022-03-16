НАТО продолжит присылать оружие на Украину. Такое заявление сделали в Минобороны Великобритании.

«Оружие поставляется на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям», — сказал британский министр обороны Бен Уоллес в преддверии экстренной встречи глав Минобороны стран НАТО по ситуации на Украине, сообщил ТАСС.

Накануне стало известно, что американский президент Джо Байден приедет в Европу для участия во внеочередном саммите Североатлантического альянса. Мероприятие состоится на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент обсудит вопросы по обороне и подтвердит приверженность США странам — членам НАТО. Также Байден будет участвовать в заседании Европейского совета.

Кроме того, Байден проведет несколько встреч с европейскими коллегами. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что на встрече 24 марта он с коллегами обсудит спецоперацию России на Украине.