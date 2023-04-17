Мир 17 апреля 2023, 23:27 НАТО активизировал силы, чтобы сделать их более заметными для Москвы — СМИ NYT: из-за ситуации на Украине НАТО готовится к боевым действиям на своих границах РИА «Новости»

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Из-за ситуации на Украине североатлантический альянс активизировал подготовку к боевым действиям на своих границах. Об этом сообщила газета The New York Times.

НАТО переходит от стратегии сдерживания угрозами ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением, говорится в материале. Это означает больший военный контингент на границах с Россией, увеличение расходов на оборону и больше требований к союзникам по количеству сил, которыми они должны обладать.

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По информации газеты, целью НАТО является не только увеличение контингента — альянс делает их более заметными для Москвы. Блок направил войска в восемь стран у границ России и планирует их усиление.

В Пентагоне заявили, что если США поставят Украине истребители F-16, то не смогут оказать помощь в подготовке контрнаступления весной. При этом срок поставок обозначили в полтора года.