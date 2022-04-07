НАТО 30 лет готовил Украину к атаке на Россию. Сохранять власть помогали националисты

Украина после распада СССР практически ушла из-под контроля РФ и взяла курс на интеграцию в НАТО. В результате западные спецслужбы взяли ситуацию в стране под свой контроль и предложили руководству государства и олигархическим группам националистические силы, на которые они могли бы опираться для сохранения власти. Фактически в стране стал реализовываться проект «АнтиРоссия». Об этом сообщил в беседе с «360» экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко.

«Украина после распада СССР, в то время, когда Россия занималась своими внутренними проблемами, фактически ушла из-под контроля. Она вошла в тот фарватер и заявила об этом еще в 1992 году о том, что она берет курс на интеграцию в НАТО. Были подписаны соответствующие документы. И вот тогда этот уклон пошел», — рассказал Захарченко.

По его словам, Запад начал вести активную идеологическую обработку граждан Украины. По украинскому ТВ ежедневно показывали фильмы о том, как хорошо подготовлены солдаты альянса, какая мощная у них техника и насколько высок уровень жизни в государствах — членах НАТО. Людям давали понять, что и их ждет нечто подобное, но только после интеграции.

Идеологически это выглядело так: вот к чему вам нужно стремиться. В Европе, смотрите, у них прямо такие ценности человеческие, которых нет в других странах мира. Тем более — в России. А что это за ценности? Общечеловеческие — свобода личности, вероисповедания, судебная система, правоохранительная — все на высоте. Но прежде чем мы вас возьмем в Европу, вы, будьте добры, вступите в НАТО. <…> И Украина начала этим заниматься», — пояснил Захарченко.

Именно в то время, по мнению бывшего госчиновника, спецслужбы западных стран взяли под контроль все политические партии и движения в стране. Договоренности были достигнуты и с группировками олигархов, которым пообещали оставить их бизнес и не пускать в страну конкурентов. В качестве силовой поддержки были предложены националисты. Именно тогда появилась установка, что Украина — не Россия.

«Тогда это удаление Украины начало происходить. Поэтому на любые проекты, на мой взгляд, здравые, экономические, [предложенные] Россией, Украина реагировала всегда отрицательно. <…> И западные спецслужбы, безусловно, свою работу сделали. Они в конце концов предложили Украине стать «АнтиРоссией», а потом появилась идея того, что Украина будет воевать с Россией и обязательно в этой войне победит. И Запад начал активно помогать Украине готовиться к войне и эту войну выиграть. Вот мы видим результат, который сегодня происходит, — констатировал экс-глава МВД Украины.