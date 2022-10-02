National Review предупредил США о российском ответе за диверсии на «Северных потоках» | 360°

Мир 02 октября 2022, 08:46 Поделиться Telegram

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Viber National Review предупредил США о российском ответе за диверсии на «Северных потоках» NR: Россия может нанести удар, в случае причастности США к ЧП на «Северных потоках» Официальный сайт

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Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Россия может нанести ответный удар по американской инфраструктуре, заявил обозреватель журнала National Review Антонио Райт. Помимо этого, по мнению журналиста, возможное участие Штатов в диверсии внесет разлад в отношениях с Германией, сообщило РИА «Новости».

«Серьезным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к США как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — предупредил Райт.

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Он подчеркнул, что в случае причастности американцев к ЧП на «Северных потоках», это приведет к разладу в отношениях Штатов с союзниками. В первую очередь речь идет о Германии.

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