National Review предупредил США о российском ответе за диверсии на «Северных потоках» | 360°

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National Review предупредил США о российском ответе за диверсии на «Северных потоках»

NR: Россия может нанести удар, в случае причастности США к ЧП на «Северных потоках»

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Если США окажутся причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Россия может нанести ответный удар по американской инфраструктуре, заявил обозреватель журнала National Review Антонио Райт. Помимо этого, по мнению журналиста, возможное участие Штатов в диверсии внесет разлад в отношениях с Германией, сообщило РИА «Новости».

«Серьезным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к США как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — предупредил Райт.

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Он подчеркнул, что в случае причастности американцев к ЧП на «Северных потоках», это приведет к разладу в отношениях Штатов с союзниками. В первую очередь речь идет о Германии.

«Немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — подчеркнул обозреватель.

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Утечку газа обнаружили на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» 26 сентября. По информации Сейсмического центра Швеции, в районе утечек были мощные подводные взрывы.

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