National Interest заявил о возможности США нанести России мощный удар с Черного моря

США сочли способными нанести мощный удар по вооруженным силам России в случае ее «вторжения» на Украину. Американский флот якобы имеет перед русскими морское превосходство.

Военную силу Соединенных Штатов оценили в журнале The National Interest. Обозреватель издания Крис Осборн в том числе сделал ставку на ракеты Tomahawk.

«Тяжелая и точная огневая мощь <…> может нанести огромный урон российским войскам вдоль украинской границы», — заявил он, упомянув запускаемые с подводных лодок и кораблей ракеты.

В материале указали на необходимость использования как морских, так и сухопутных сил. Задействовать стоит и авианосную группу с самолетами F-35 пятого поколения. Перед ней, предположил автор статьи, большая часть российских сухопутных войск может оказаться уязвимой.

Армия США, по словам обозревателя, способна организовать десантные операции. А флот страны он оценил как имеющий морское превосходство над российскими военными.

Коллега Осборна по The National Interest Рамон Маркс ранее посоветовал западным странам задуматься о более миролюбивом способе урегулирования украинского конфликта.