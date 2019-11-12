  • National Interest: Россия стала сверхдержавой благодаря ненависти Гитлера

    12 ноября 2019, 10:16

    Александра Ломейко

    Мечты Гитлера превратили СССР в сверхдержаву. Без нападения немецких войск Советский Союз никогда не получил бы столько власти, а границы современной России были бы совершенно другими.

    РФ согласно идее Адольфа Гитлера должна была стать колонией Германии, напомнило издание National Interest. О том, чтобы увидеть кремлевские башни, мечтали четыре миллиона нацистских солдат. Однако их действия в итоге лишь запустили цепь событий. Они до сих пор имеют отношение к миру и характеризуют его.

    Москва пережила гитлеровский блицкриг вопреки ожиданиям британских и американских экспертов. До вторжения фашистов они в это не верили. Но в мае 1945 года перед их глазами предстала другая картина: сломленная Великобритания, опустошенная Франция и советские танки на берлинских развалинах.

    В тот момент, подчеркивает автор материала, Россия продолжала стоять на ногах. Она была похожа на окровавленного, но сумевшего одержать победу боксера, и по праву могла называться сверхдержавой.

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    Тем не менее, если бы Гитлер так и не напал, то власть над его «Европейской империей» никогда бы не досталась СССР. Красная Армия разгромила не только Германию, но и Румынию, Венгрию и Болгарию, решившихся на «крестовый поход против большевизма».

    В этих странах потом установилась власть коммунизма. Позже в блок вошли Польша и Чехословакия, свободные от нацистского режима.

    Кроме того, изменились бы и границы современной России. Частью Германии, вероятнее всего, была бы Восточная Пруссия. На ее бывшей территории сейчас находится Калининградская область.

    В 1939 году, напомнили в статье, мир был многополярным. За власть в нем боролись многие страны. Однако спустя несколько лет — в 1945-м — сверхдрежав оказалось лишь две. Кроме СССР и США, другие кандидаты оказались разбиты, без сил или были захвачены.