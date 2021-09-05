National Interest рассказал о «странной выходке» Зеленского во время визита в США

Презентация плана трансформации Украины в США стала «странной выходкой» президента этой страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразила замглавы директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг в статье журналу National Interest.

По мнению обозревателя издания, поведение Зеленского было непонятным, потому что этот план он почему-то сначала представил американским экспертам, а не жителям своей страны. И этом, как подчеркнула Харинг, озадачило украинцев.

Она рассказала, как Зеленский сначала поприветствовал аудиторию, а потом его советник Тимофей Милованов показал слайды о безопасности, инфраструктуре, энергетической сфере и экономическом росте Украины.

«Как ни странно, это был их первый предварительный просмотр. Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и озадачились, почему сначала его показали американским экспертам, а не общественности», — отметила Харинг.

Презентацию закончил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он рассказал о достижениях страны в переводе госуслуг на онлайн-платформу.

Харинг добавила, что Зеленский повел себя странно, говоря о необходимости инвестиций в республику. По ее мнению, это была нелепая просьба, учитывая, что его аудитория состояла из небогатых экспертов и госслужащих.

План был презентовал 1 сентября. В него включили более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. В рамках этого плана власти США предоставили Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.