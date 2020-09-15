National Interest рассказал о серьезной угрозе для США в Арктике. Она исходит от РФ и Китая

«Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав», — заявил автор.

Он считает, что изменения климата там приведет к открытию новых экономических возможностей. Крупные державы все чаще говорят о том, что хотят доминировать в регионе.

«К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников», — отметил Лайонс.

По его словам, у Береговой охраны США есть лишь два ледокола. Столько же — у Китая. В тоже время Россия имеет, как минимум, 40 таких судов. К 2035 году их число возрастет до 53.

Эксперт напомнил, что КНР в 2018 году назвала себя околоарктическим государством и стала готовиться к реализации плана «Полярный Шелковый путь». Лайонс считает очевидным тот факт, что Пекин, находясь в статусе обозревателя в Арктическом совете и сотрудничая с РФ в регионе, показал намерение стать важным игроком на этой арене.

«Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечет за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова», — резюмировал Лайонс.

По его мнению, Арктика является местом для стратегического соперничества между крупными державами. США же отстает от других государств «в реакции на эту угрозу».

Ранее сенатор Аляски Дэн Салливан заявил, что США разместят 150 сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения (F-35 и F-22) в регионе. Таким образом страна намерена защищать свои интересы в Арктике.