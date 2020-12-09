National Interest признал состояние ледокольного флота США ужасным

В США заявили об ужасном состоянии ледокольного флота страны. По этой причине американская стратегия в Арктике недальновидна и лишена каких-либо амбиций.

Автор публикации указал, что у береговой охраны есть два корабля. Первый — это ледокол Healy. Летом 2020 года на его борту произошел пожар и запланированное развертывание судна в арктических водах прервали. На плаву остается ледокол «Полярная звезда» — последний из подобных кораблей. В эксплуатации он находится с 1970-х годов.

Перемен в будущем ледокольному флоту Соединенных Штатов ждать не стоит, заявил журнал National Interest.

У российского флота, говорится в материале, таких судов 40. Поэтому Вашингтон значительно уступает Москве в своих возможностях. Кроме того, американцы явно не справляются с планом по замене устаревших кораблей. Этим и расширением ледокольного флота в том числе мешают заняться проблемы с финансированием. Однако появление трех тяжелых и трех средних судов ситуацию не спасет. И размер нынешнего ледокольного флота США все равно будет казаться «бледным» по сравнению с российским.

В плане существуют и другие проблемы. Например, ледоколы оснастят дизель-электрическими силовыми установками. Российский флот использует в большинстве своем ядерные конструкции. Существование подобного оборудования на американских кораблях в статье назвали удивительным.

Арктическую стратегию США в итоге автор публикации назвал «лишенной видения и амбиций».