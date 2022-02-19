The National Interest предложил перебросить F-35 в Германию для сдерживания России

Развертывание истребителей F-35 на базе ВВС США в Германии было бы значительным преимуществом для стран НАТО, написал американский журнал The National Interest. В издании полагают, что F-35 могут заставить Россию дважды подумать о «вторжении» на Украину.

Автор материала указал на то, что присутствие F-35 на расстоянии удара, возможно, способно изменить «динамику силы и стратегический расчет». В случае необходимости, по его словам, эти самолеты можно было бы направить против российской армии.

«Маловероятно, что российские истребители-невидимки Су-57 смогут сравниться с F-35, которыми управляют ВВС стран НАТО», — добавил он.

О якобы угрозе российского «вторжения» на Украину западные СМИ начали писать еще осенью прошлого года. В январе эти разговоры продолжились, стали появляться разные даты и даже время «вторжения». В Кремле неоднократно указывали на то, что Россия не собирается ни на кого нападать. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что подобные сообщения являются очевидной пропагандой.