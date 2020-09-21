National Interest пояснил, от чего будет зависеть победа в сухопутной войне США и России

В США признали численный перевес России по количеству танков. Однако в случае военного противостояния на суше, считают эксперты, решающей станет военно-воздушная мощь каждого государства.

Количество имеющихся у РФ танков назвали впечатляющим в статье, опубликованной журналом The National Interest. Автор материала заметил, что у Москвы их 12 тысяч, тогда как Вашингтон может рассчитывать только на шесть тысяч.

По мнению военного эксперта, такое преимущество объяснимо: РФ он причислил к сухопутным державам, назвав Соединенные Штаты государством, у которого есть воздушные и военно-морские войска.

Бронетанковый парк РФ, по данным статьи, состоит из 27 тысяч единиц техники, и 12 тысяч из них — танки. В ближайшее время российские войска должны пополниться еще 1,2 тысячи единиц боевых машин. На вооружение в том числе поступят Т-72Б и Т-80.

Специалист предположил, что модернизированные Т-72Б уступят улучшенным «Абрамсам», хотя многие характеристики российских танков до сих пор неизвестны.

У американских танков есть новейшие инфракрасные датчики дальнего обзора и тепловые прицелы, способные обнаружить тепловую сигнатуру вражеских машин. При их изготовлении использовали новые бронематериалы и боеприпасы повышенной функциональности. Однако на вопрос, сможет ли «Абрамс» превзойти Т-14 «Армату», эксперты из США пока что ответить не могут.

«Любая современная война будет во многом полагаться на авиацию, а у Соединенных Штатов более чем в два раза больше боевых самолетов, чем у России, и почти в пять раз больше вертолетов», — подчеркнул автор публикации.

Именно превосходство в воздухе в итоге может определить, чьи войска одержат верх на суше. Если США добьются превосходства в небе, то российские танки станут уязвимыми. Техническую «начинку» техники и ВВС в статье назвали определяющими факторами в войне.