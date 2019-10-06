National Interest перечислил самые опасные бомбардировщики России

СМИ: Ту-160 может оказаться реальной угрозой для НАТО Подробнее

«Несмотря на то, что некоторые бомбардировщики у России довольно давно разработаны, они остаются мощными благодаря модернизации электроники, радаров, а также применении новых комплексов вооружения», — сказано в статье.

Первым американские журналисты выделили Ту-95, который разработали еще в 1950-х годах на ОКБ Туполева. Бомбардировщик оснастили мощным турбовинтовым двигателем, кроме того он обладает большой полезной нагрузкой, а модернизация борта позволила продлить срок службы.

Далее автор статьи отметил бомбардировщик Ту-22М. У этого самолета хороший баланс скорости и управляемости. При этом он имеет значительную бомбовую нагрузку и актуален до сих пор.

А вот сверхзвуковой Ту-160 американское издание назвало настоящим «хищником». Когда-то самолет установил несколько рекордов, а благодаря модернизации бомбардировщик сможет остаться на службе и дальше.

Последним упомянут авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Он пока только разрабатывается, но обещает стать самым смертоносным бомбардировщиком России, уверено издание.