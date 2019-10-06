  • National Interest перечислил самые опасные бомбардировщики России

    06 октября 2019, 08:53

    Дарья Бунякова

    Российские бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М являются самыми опасными, по мнению американского издания National Interest. Журналисты, среди смертоносных самолетов, упомянули также разрабатываемый ПАК ДА, которого еще нет на вооружении России.
    National Interest перечислил самые опасные бомбардировщики России

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    «Несмотря на то, что некоторые бомбардировщики у России довольно давно разработаны, они остаются мощными благодаря модернизации электроники, радаров, а также применении новых комплексов вооружения», — сказано в статье.

    Первым американские журналисты выделили Ту-95, который разработали еще в 1950-х годах на ОКБ Туполева. Бомбардировщик оснастили мощным турбовинтовым двигателем, кроме того он обладает большой полезной нагрузкой, а модернизация борта позволила продлить срок службы.

    Далее автор статьи отметил бомбардировщик Ту-22М. У этого самолета хороший баланс скорости и управляемости. При этом он имеет значительную бомбовую нагрузку и актуален до сих пор.

    А вот сверхзвуковой Ту-160 американское издание назвало настоящим «хищником». Когда-то самолет установил несколько рекордов, а благодаря модернизации бомбардировщик сможет остаться на службе и дальше.

    Последним упомянут авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Он пока только разрабатывается, но обещает стать самым смертоносным бомбардировщиком России, уверено издание.