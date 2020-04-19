National Interest оценил военную мощь российской ракеты «Циркон»

В первую очередь американское издание отметило скоростные свойства этого оружия. Оно способно развивать скорость в пять Махов. Это, как указано в статье, обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю. По этому показателю ракеты «Циркон» будут превосходить другие современные отечественные противокорабельные ракеты «Оникс».

Автор статьи также отметил, что «Циркон» обладает такой взрывной силой, которая способна «проделать дыру в авианосце». Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны оставаться под водой неделями.

«Передовые российские системы объединены совершенно новым способом — усовершенствованной конструкцией атомной подводной лодки в сочетании с передовыми гиперзвуковыми крылатыми ракетами», — пишет National Interest.

Также автор отмечает, что само оружие очень маневренное. «Использование перехватчиков для остановки гиперзвуковой ракеты — это все равно, что пытаться сбить пулей в пулю», — говорится в материале.

Ранее журналист National Interest назвал ракеты «Искандер» в Калининграде «большой проблемой». По его мнению, они представляют собой пример «российской силовой дипломатии».