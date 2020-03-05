National Interest назвал вооружение российских кораблей кошмаром для США

Все российские корабли имеют гиперзвуковые противокорабельные ракеты. Такое оружие — кошмарный сценарий для ВМС США. Американские военные предпочли бы о нем просто не думать.

Эксперт американского издания National Interest Майкл Пек напомнил, что в начале года российские военные провели пуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Перед этим глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что все корабли страны оснастят гиперзвуковым вооружением. Сейчас у России есть 50 корветов и по 30 эсминцев, фрегатов и малых ракетных катеров.

«Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как „Циркон“, в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса „Тарантул“ потопить большой американский крейсер или даже авианосец», — пишет Пек.

При этом он добавил, что у «Циркона» есть некие «детские болезни», которые можно будет устранить только через несколько лет. Более того, огромный корабль не может воевать один, ему необходимо сопровождение самолета или другого корабля. В противном случае его быстрее потопят, чем он сможет выстрелить, уверен автор статьи.

Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали в конце февраля в Баренцевом море. На Западе это вооружение прозвали «убийцей авианосцев».