National Interest назвал учения НАТО в Черном море «предупреждением» для России

Издание напомнило, что в учениях принял участие американский эсминец «Дональд Кук». Он отрабатывал маневры по противовоздушной обороне. Местом его постоянного базирования является испанский порт Рота, но после учений корабль остался в болгарской Варне.

Кроме маневров, судно выстраивало с американскими самолетами P-8A, канадскими CF-188 и европейскими AWACS систему по обмену разведданными и единую сеть по сбору данных систем противовоздушной обороны.

Такое объединение самолетов для отслеживания подводных лодок со средствами воздушного наблюдения и эсминцами позволит НАТО внимательно следить за российскими субмаринами, действующими в Черном море.

Американский эсминец «Дональд Кук» находился в акватории Черного моря с 23 ноября по 4 декабря. В Национальном центре управления обороной России заявили, что за действиями военного корабля США внимательно следил Черноморский флот.