National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием»

Издание отметило, что эту современную винтовку разработали на основе снайперской винтовки Драгунова (СВД). Стреляет СВДК крупнокалиберными патронами калибра 9,3×64 миллиметра 7Н33. Этот боеприпас разработали, взяв за образец российский военный вариант старого охотничьего патрона калибра 9,3×64 миллиметра Бреннеке. Ранее их использовали для охоты на слонов в Африке.

Снайпер из России попал в цель с двух километров в полной темноте Подробнее

Пороховой заряд выталкивает 254-граммовую пулю со стальным сердечником со скоростью 770 метров в секунду. Оснащается винтовка оптическим прицелом 1П70 «Гиперон».

В целом, СВДК, по мнению автора материала, это мощная полуавтоматическая снайперская система, которая весит совсем немного для оружия такой убойной силы — всего 6,5 килограммов. Выстрел из этой винтовки легко пробивает любой бронежилет с расстояния 600 метров. Издание подчеркивает, что у НАТО нет оружия, которое могло бы конкурировать с СВДК.