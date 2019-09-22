National Interest назвал подлодку «Борей» способной сделать США необитаемыми

Российские военные получат новую подлодку «Князь Олег» Подробнее

По словам журналистов, подлодка имеет на вооружении 16 ракет Р-30 «Булава», каждая из которых несет шесть ядерных боеголовок. Снаряды мощностью 150 килотонн способны делится и уничтожать одновременно разные цели.

«Это означает, что один «Борей» способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму», — говорит издание.

Кроме того, раньше советские подлодки были довольно шумными, что делало их уязвимыми. Сейчас же «Борей» более бесшумный и обнаружить его даже на большой скорости практически невозможно.

На вооружении российских военных уже есть три подлодки класса «Борей» — это «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Всего планируется построить восемь таких подводный лодок.