National Geographic раскритиковали за статью об опасности дыма от фейерверков

Жители США отмечают День независимости 4 июля масштабными фейерверками по всей стране. Журнал National Geographic выпустил к празднику статью, что дым от пиротехники опасен для людей с астмой, пожилых, детей, а также для цветных жителей страны.

Материал опирался на данные исследования группы ученых, которые провели замеры воздуха в Калифорнии 4 июля в 2019 и 2020 годах. Авторы заявили, что превышение в воздухе стронция, бария и свинца во время запуска фейерверков выросли в 2019 году в три раза, а спустя год в 10 раз.

Во время пандемии продажу пиротехники в штате запретили, поэтому жители использовали кустарные фейерверки.

Ученые заявили, что несмотря на быстрое рассеивание дыма от пиротехники вредные вещества остаются в воздухе еще на несколько дней. Это создает риск для уязвимых групп населения, включая афроамериканцев и испаноязычных жителей, которые и без того живут в экологически загрязненных районах.

В качестве альтернативы фейерверкам авторы предложили властям штата использовать световые шоу дронов, которые не приводят к такому загрязнению воздуха.

Пользователи Twitter раскритиковали журнал за манипулирование фактами. Один из критиков заявил, что только за один день в Чикаго цветных жителей убивают больше, чем погибает от дыма от фейерверков по всей стране.

При этом большая часть критиков отметила, что именно афроамериканцы чаще всего запускают кустарные фейерверки, которые им так вредят. При этом запуск пиротехники в этих районах происходит практически все лето, а не только 4 июля.

Кустарные фейерверки действительно могут быть смертельно опасными, но вовсе не из-за дыма. Накануне стало известно о смерти 24-летнего вратаря хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.

По данным СМИ, молодой человек погиб во время запуска петарды в День независимости США. Осколок пиротехники вонзился игроку в сердце, что привело к смерти. Официальная версия смерти отличается от данных журналистов. В клубе заявили, что вратарь умер от травмы головы, которую получил при падении. Прибывшие на место медики спасти спортсмена не смогли.