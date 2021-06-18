Nation News запустило проект о разоблачении украинских фейков

ИА Nation News запустило новый проект — «Разоблачение украинских фейков». Выпуск можно посмотреть на YouTube-канале.

Журналисты собрали ряд фейков и просто провалы агитпропа Украины. В частности, агентство расскажет про фильм о некоем Сергее Баскове, военнослужащем 57-й бригады. К 6 января 2016 года он, по его словам, уже участвовал в захвате 75% поселка Зайцево. Однако этот населенный пункт находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), его никто не захватывал, несмотря на многочисленные попытки, которые зафиксированы с 2016-го.

В другой серии этого же документального сериала разведчик рассказывает про свои геройства в тылу, как он кидал гранаты в окна и лично уничтожил семь блокпостов ополчения. Военный даже предоставил видео доказательства. Однако этот самый ролик снял в 2014 году в Зуевке ведущий нового проекта ИА Nation News. Если посмотреть видео чуть дальше, окажется, что стреляют не украинские военные, а это ополченцы закидывают мины.