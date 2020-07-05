Наталья Орейро завела Instаgrаm и поделилась видео с русскими субтитрами

Латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро завела аккаунт в социальной сети Instagram. Первое видео, которое она опубликовала, сразу появилось с русскими субтитрами.

На видео уругвайская артистка пожаловалась, что ей уже нечем себя занять во время карантина.

«Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И я спрашиваю себя, что же еще я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram!» — решила Орейро.

У актрисы много поклонников из России, поэтому видео сопровождено русскими субтитрами.

На данный момент Наталья Орейро совмещает актерскую карьеру с эстрадой. Она уже выпустила четыре студийных пластинки. Каждый год певица приезжает с турами в Россию.

Также Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата. Недавно она рассказала, что подала документы на получение российского гражданства.