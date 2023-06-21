Мир 21 июня 2023, 03:46 Наступлению ВСУ предрекли риск стать «долгой мясорубкой» WSJ: контрнаступление Украины станет долгой и смертоносной мясорубкой РИА «Новости»

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Контрнаступление превратится в долгую и разорительную мясорубку для Вооруженных сил Украины. Таким прогнозом поделилось западное издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи назвали российские минные поля самым сложным препятствием для ВСУ. Украинские военные потеряли на них несколько танков и бронемашин. Кроме того, для ВСУ, которые стремится прорвать укрепленные позиции, нужна массированная атака с воздуха.

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Однако украинские военные не обладают подобными возможностями, поэтому они пытаются оттеснить ВС РФ. При этом ВСУ несколько месяцев готовились к контрнаступлению, а ведь на такой шаг не осмелились бы другие современные армии мира.

«Первые неудачи украинцев свидетельствуют о том, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку», — подчеркнули западные журналисты.

Ранее радиоведущий Гарланд Никсон из США сравнил бойцов ВСУ с камикадзе. Он отметил, что украинское командование отправило в бой плохо подготовленных солдат. При этом их оставили без прикрытия с воздуха.