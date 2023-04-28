Мир 28 апреля 2023, 03:29 Наступление войск Украины приведет к космическим боям — военный эксперт Гундаров Военный эксперт Гундаров предупредил о космических боях при контрнаступлении ВСУ Pxhere

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Украинское контрнаступление будет происходить под руководством США, которые попытаются применить свои современные технологии управления войсками. Об этом заявил в интервью «МК» военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров.

По его словам, количество танков, пушек и другого вооружения не является главным фактором успеха. Ключевую роль играют космические технологии, такие как средства подавления сигналов.

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Во время наступления, американцы, скорее всего, будут использовать и усиливать имеющиеся у них возможности. Однако, Россия обладает сильными системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны уводить от цели бомбы и ракеты. Так, российские системы РЭБ могли вызвать сбои в навигации GPS, что привело к проблемам с планирующими «умными» бомбами JDAM, поставленными ВСУ.

В процессе подготовки к контрнаступлению ВСУ возможно начнут использовать космические технологии более активно. Гундаров также не исключил возможности использования «облаков» плазмы, которые могут использоваться для поражения космических объектов посредством вывода их из строя.

«США развивают концепцию „трехсредной войны“, которая ведется на земле, в воздухе и космосе. Они могут проверить эту концепцию на Украине, которая и так используется как полигон для отработки всех типов вооружений», — отметил эксперт.

Он уверен, что ВС России будет глушить спутники противника с помощью систем РЭБ, чтобы не дать США возможности передавать данные наступающим ВСУ.

Ранне спикер украинских сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что якобы ВСУ незаметно начали анонсированное контрнаступление. Они решили вести его маленькими шагами.