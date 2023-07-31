Мир 31 июля 2023, 03:40 Наступление российской армии привело к гибели солдат ВСУ «в промышленных масштабах» Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ гибнут в промышленных масштабах ради поддержки Официальное интернет-представительство президента Украины

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Наступление российской армии приводит к гибели солдат ВСУ в «промышленных масштабах». Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Douglas Macgregor Straight Calls. Россия с каждым днем наращивает боевой потенциал.

«Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет», — заявил бывший военный советник.

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Макгрегор считает, что НАТО отправил на Украину почти все, что мог. Начавшееся на Купянском направлении наступление российских войск приводит к массовым потерям в рядах ВСУ. Единственной надеждой Украины Макгрегор назвал истребители F-16, однако неизвестно, когда они появятся в зоне конфликта и смогут изменить расклад сил.

Инфраструктура Украины не была подготовлена должным образом к обслуживанию армии, в то время как Россия только наращивает свой военный потенциал. Российский ВПК выпускает все новые виды вооружений, снаряды, ракеты и боеприпасы, а заводы работают 24/7 на нужды армии. Макгрегор отметил, что Россия стала грозной военной державой, какой не была в феврале 2022 года.