Немецкие СМИ рассказали об убытках ЕС из-за антироссийских санкций Подробнее

Сенатор отметил, что напряжение между Европейским союзом и Соединенными Штатами начинает приносить свои плоды. По его мнению, европейские лидеры начинают говорить правду, поскольку больше не могут игнорировать тот факт, что компании Европы сильно пострадали от санкций, в которые ЕС втянули США. Он напомнил, что раньше об убытках санкций против России говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сейчас наступает момент истины <…> Теперь уже немецкие СМИ, я уверен, выполняют заказ политической элиты Германии, говоря о нанесенном ущербе и тех проблемах, которые они сейчас имеют в торговле и экономическом взаимодействии с Россией», — пояснил Морозов.

Сенатор добавил, что раньше количество немецких компаний в России серьезно сократилось: с шести тысяч компаний до пяти. При этом не все из оставшихся компаний могут работать в полную силу.