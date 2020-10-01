Настройка почты лишила американца возможности работать в Google

Несколько лет назад он настроил систему оповещений Google по интересующим его сайтам. При появлении на них новых материалов система присылала ему письма со ссылками для которых он создал отдельную папку. Но после того, как он потерял интерес к сайтам, то в папку письмами он больше не заглядывал.

Пару лет назад он отправил резюме в Google на позицию в отдел финансов. Но ответа он так и не получил. Только через несколько лет, очищая папку с оповещениями он обнаружил там письмо, которое не походило на простое оповещение.

«Это было письмо из Google, в котором меня спросили в какой день я могу прийти на собеседование», — написал автор. Он отметил, что тогда рост компании на рынке был просто сумасшедшим и сейчас даже не на самой крупной должности он бы владел небольшим, но очень дорогим пакетом акций.

Автор рассказал, что даже спустя столько лет он ответил на письмо, но ответа так и не получил. Также он перенастроил свою электронную почту, чтобы в следующий раз не пропустить важного сообщения.