25 декабря 2022, 19:21
Настрой французов в отношении России обескуражил Зеленского
Бывший депутат ЕП Филиппо: настрой французов в отношении России разозлит Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского крайне удивила новость о том, что большинство жителей Франции поддерживают мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.
Основываясь на результатах соцопроса компании Ifop, он пришел к выводу, что французы разочаровали Зеленского, выступив за решение конфликта на Украине за столом переговоров. Такой вариант развития событий поддерживают 70% граждан Франции, военные действия они отрицают.
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«Среди французов 70% хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — подчеркнул французский политик.
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В середине декабря Филиппо назвал отказ президента Украины идти на мирные переговоры с Россией примером безумия и безответственности. Одновременно экс-депутат ЕП призвал страны Евросоюза прекратить снабжение Украины вооружением.
Владимир Зеленский
Украина
Франция
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