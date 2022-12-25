Мир 25 декабря 2022, 19:21 Настрой французов в отношении России обескуражил Зеленского Бывший депутат ЕП Филиппо: настрой французов в отношении России разозлит Зеленского РИА «Новости»

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Президента Украины Владимира Зеленского крайне удивила новость о том, что большинство жителей Франции поддерживают мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.

Основываясь на результатах соцопроса компании Ifop, он пришел к выводу, что французы разочаровали Зеленского, выступив за решение конфликта на Украине за столом переговоров. Такой вариант развития событий поддерживают 70% граждан Франции, военные действия они отрицают.

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«Среди французов 70% хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — подчеркнул французский политик.

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В середине декабря Филиппо назвал отказ президента Украины идти на мирные переговоры с Россией примером безумия и безответственности. Одновременно экс-депутат ЕП призвал страны Евросоюза прекратить снабжение Украины вооружением.