Мир 07 июня 2023, 14:22 Настроились на ампутированную Украину. Запад не даст Киеву решать вопрос о переговорах Die Welt: западные партнеры Киева настроились на «ампутированную» Украину РИА «Новости»

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Западные партнеры Украины не дадут ей принимать решение о переговорах, заявил автор Die Welt Кристоф Шильтц. Он отметил, что официальные заявления говорят о другом, но в действительности именно США, Великобритания, Франция и Германия будут отвечать за это.

«Не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии», — подчеркнул Шильтц.

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Автор материала обратил внимание, что многие страны — участники НАТО и ЕС — уже настроились на «ампутированную Украину», поэтому не собираются ждать, пока ВСУ будут пытаться занять утраченную территорию.

По мнению Шильтца, решающее значение сыграет вопрос о том, какую цену Украина и Запад в конечном итоге готовы заплатить за перемирие и тем более за мирные переговоры.

Отдельно он дал прогноз о членстве Украины в НАТО и ЕС. По его словам, это навряд ли будет реальным в ближайшие 15-20 лет.